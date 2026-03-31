¿Cuál será el impacto del aumento en las boletas de Edesur?

Las tarifas de electricidad tendrán un incremento de 1,8% para el área que administra Edesur, a partir desde el miércoles 1º de abril. Así quedó establecido a partir de una serie de resoluciones que publicó este martes el Gobierno nacional en el Boletín Oficial.
De esta forma quedó conformado el nuevo cuadro tarifario de las tarifas energéticas luego que ayer se conocieran los incrementos para el servicio de gas. El aumento de las boletas de electricidad se ubica por debajo de la inflación y responde al nuevo esquema de precios temporales que dispuso la Secretaría de Energía.
Tarifa 1 – R sin subsidio
- R1 Cargo Fijo 0 -150 $/mes 1,498.440
Cargo Variable 0 -150 $/kWh 132.455
- R2 Cargo Fijo 151-400 $/mes 3,145.270
Cargo Variable 151-400 $/kWh 132.942
- R3 Cargo Fijo 401-500 $/mes 10,295.460
Cargo Variable 401-500 $/kWh 143.289
- R4 Cargo Fijo 501 a 600 $/mes 16,789.250
Cargo Variable 501 a 600 $/kWh 146.787
- R5 Cargo Fijo 601 a 700 $/mes 36,301.310
Cargo Variable 601 a 700 $/kWh 157.394
- R6 Cargo Fijo +700 $/mes 55,084.930
Cargo Variable +700 $/kWh 171.787