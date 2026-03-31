¿Cuál será el impacto del aumento en las boletas de Edesur?

A partir del 1 de abril, el miércoles, las boletas de Edesur tendrán un aumento del 1,8%.

A partir del 1 de abril, el miércoles, las boletas de Edesur tendrán un aumento del 1,8%.

Las tarifas de electricidad tendrán un incremento de 1,8% para el área que administra Edesur, a partir desde el miércoles 1º de abril. Así quedó establecido a partir de una serie de resoluciones que publicó este martes el Gobierno nacional en el Boletín Oficial.

De esta forma quedó conformado el nuevo cuadro tarifario de las tarifas energéticas luego que ayer se conocieran los incrementos para el servicio de gas. El aumento de las boletas de electricidad se ubica por debajo de la inflación y responde al nuevo esquema de precios temporales que dispuso la Secretaría de Energía.

Tarifa 1 – R sin subsidio