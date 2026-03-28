Una brigada solidaria acompaña a personas en situación de calle en Almirante Brown

Un centenar de personas en situación de calle reciben una vianda en Adrogué y Burzaco. Desde Argentina Humana señalaron que se han sumado muchos jubilados, que no tienen para comer.

Un centenar de personas en situación de calle reciben una vianda en Adrogué y Burzaco. Desde Argentina Humana señalaron que se han sumado muchos jubilados, que no tienen para comer.

En tiempos de crisis, aflora la solidaridad y son muchos los que deciden no mirar para otro lado, se comprometen y ponen manos a la obra para tratar de torcer el destino. Éste es el caso de la brigada solidaria de Argentina Humana que sale todos los jueves por Almirante Brown para ayudar a personas en situación de calle.

La brigada solidaria de acompañamiento a personas en situación de calle se realiza todos los jueves, se juntan a partir de las 19 (una hora antes en invierno) en El Pasaje Centro Cultural, ubicado en Pasaje Estrada 435 de Adrogué, para preparar las viandas.

Desde la organización precisaron que un centenar de personas recibe ayuda en las localidades de Adrogué y Burzaco. “Reparten en el playón de Burzaco y en la esquina del Banco Provincia de Adrogué, a metros de la estación”, precisaron a InfoRegión.

“Las personas ya saben que la Brigada está ahí, así que se acercan; salvo casos puntuales en donde las compañeras y compañeros de la brigada se acercan donde están las personas (porque son personas con mayor vulnerabilidad o trabajadores ambulantes y demás)”, explicó Rocío, que es parte de la organización que no mira para otro lado.

Pero no es sólo una vianda sino que el objetivo es acompañar a estas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. El objetivo es “generar un vínculo”, por lo que el respeto es fundamental para ese primer acercamiento.

Desde la organización informaron que se aceptan donaciones y pueden sumarse voluntarios en cualquier momento del año, en ambos casos eso se coordina a través del whatsapp: +54 9 11 3189-4201. “Muchas de las donaciones se recolectan en eventos culturales que también realiza Argentina Humana”, apuntaron.

Vale remarcar que en tiempos de ajuste, salarios y haberes congelados, endeudamiento familiar para comprar comida, la realidad en las calles se pone aún más dura. “No sólo son personas en situación de calle las que se acercan sino que muchas veces son personas que tienen donde vivir pero no pueden garantizar el plato de comida. En el último tiempo también muchos jubilados“, comentaron.