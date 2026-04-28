Hay más familias y adultos mayores en situación de calle

Desde Proyecto 7 precisaron que ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle y ha cambiado dramáticamente la población.

Desde Proyecto 7 precisaron que ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle y ha cambiado dramáticamente la población.

Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, repudió el relevamiento realizado por el Gobierno de Javier Milei sobre las personas en situación de calle, aclaró que el número es mucho mayor y precisó que la población ha cambiado en el último tiempo: hay mas familias y adultos mayores sin hogar.

“Hay una ley nacional que el gobierno de Javier Milei se desentendió completamente, por eso es ridículo el conteo si nunca estuvo dispuesto a hacerse cargo“, aseguró Ávila, quien precisó que el número, que se traduce en personas, es fundamental para el presupuesto de las leyes.

Remarcó que “hubo un crecimiento” de esta población, que “ha cambiado muchísimo en todo el país” porque “hay más familias y abuelos en situación de calle”. Recordó que en junio pasado eran casi 9.000 pero “ha aumentado mucho más”. De hecho, “hay un mundo de diferencia”, describió.

El informe del Gobierno (que no contempla todo el país) indica que se contabilizaron en total 9.421 entre un 17% de mujeres y 83% de varones, datos que contrastan con el relevamiento realizado por organizaciones sociales, que habla de más de 11.000 personas en situación de calle sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde junio pasado, el Gobierno le transifirió la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes jurisdicciones y, a partir de entonces, sólo asumió la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar. En este contexto, anunció el relevamiento.

“Es compleja la situación que se ve en general”, planteó Ávila, quien remarcó que “la política pública es lo único que puede resolver estas problemáticas sociales”, por lo que “desde 2010 hay una ley que dice que tiene que haber centros de integraciín, que funcionen todos los días del año las 24 horas”.

Por otro lado, remarcó que “los primeros fríos son los peores porque la gente no está prepara a nivel ropa, mantas, frazadas”, aludiendo al descenso de la temperatura de los últimos días. Organizaciones sociales multiplican los esfuerzos para poder llevar comida y abrigo a los más vulnerables.