Un chiquito quedó enganchado y fue arrastrado por un colectivo en Lomas de Zamora

Viajaba con su abuela, ella bajó del colectivo pero el nene quedó atrapado y el chofer arrancó. Fue arrastrado varios metros y sufrió heridas de distinta consideración.

Viajaba con su abuela, ella bajó del colectivo pero el nene quedó atrapado y el chofer arrancó. Fue arrastrado varios metros y sufrió heridas de distinta consideración.

El hecho sucedió hace algunos días, pero tomó estado público en las últimas horas. Un nene de apenas 5 años se quedó enganchado en colectivo y fue arrastrado por varios metros. Hay una investigación judicial en curso por “lesiones leves”.

El hecho ocurrió el viernes en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Entre las calles Plumerillo y Canadá, el chico y su abuela bajaban de un colectivo de la línea 283, pero el menor quedó atrapado en estribo y fue arrastrado.

La abuela corrió desesperada detrás del colectivo para intentar frenarlo. El nene sufrió heridas de distinta consideración pero no hay riesgo de vida.

El caso fue caratulado como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de Lomas de Zamora, que avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.