Avellaneda: secuestraron armas y uniformes de distintas fuerzas

Una mujer denunció amenazas por parte de su ex pareja en Avellaneda. Un conocido intentó sacar las armas en bolsas de residuos. Dos detenidos.

Una mujer denunció amenazas por parte de su ex pareja en Avellaneda. Un conocido intentó sacar las armas en bolsas de residuos. Dos detenidos.

La policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre, acusado de amenazas en contexto de violencia de género, y a otro por potación ilegal de arma de guerra y de uso civil. Fue en Avellaneda, cuando la fuerza intervino por la discusión de una pareja.

En el marco del allanamiento, los efectivos secuestraron cuatro armas de fuego, prendas policiales y de otras fuerzas, handys y gran cantidad de municiones.

Todo comenzó cuando el personal acudió a la zona de Brasil y Dr. Patxot por una pareja que se encontraba discutiendo en vía pública. La mujer, de 51 años, denunció haber sido amenazada por su ex pareja, un hombre de 57 años que estaba en el interior de la vivienda.

Mientras eso sucedió, un hombre de 35 años salió de la casa con dos bolsas de plástico negras, quien al solicitarle identificarse “se torna hostil”.

Finalmente, fue identificado y al revisar las bolsas, detectaron una pistola calibre 45, un revolver calibre 22, correajes de policía con porta cargadores y cargadores, además de seis cajas de municiones de distintos calibres, ropa de distintas fuerzas

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.