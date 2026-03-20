Avellaneda: se defendió de un robo y mató a ladrón que había entrado a su casa

Un hombre de 78 años denunció que un hombre ingresó con fines de robo a su casa de Avellaneda y lo terminó apuñalando.

Un hombre de 78 años denunció que un hombre ingresó con fines de robo a su casa de Avellaneda y lo terminó apuñalando.

Un hombre de 78 años apuñaló y mató a un delincuente que había ingresado a su vivienda con fines de robo. Todo sucedió en Dean Funes al 300 de Avellaneda. La Justicia investiga un caso de legítima defensa.

El episodio se registró hace ya algunos días, pero tomó estado públicos en las últimas horas. La Policía de la provincia de Buenos Aires arribó a la casa por una muerte. “Una vez en el lugar, el personal divisa en el ingreso de la cochera un masculino mayor tendido en el suelo sobre un charco de sangre“, informaron las fuentes.

En la vereda, en tanto, había un hombre de 78 años que denunció que este hombre intentó cometer un robo amenazándolo con un cuchillo, pero se produjo un forcejeo. La víctima logró tomar el arma y lo apuñaló en el cuello y la cara.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.