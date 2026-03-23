Un policía se resistió al robo de su moto y enfrentó a tiros a los asaltantes en Avellaneda

Un efectivo de la Policía de la Ciudad protagonizó un tiroteo con delincuentes y terminó herido. Fue trasladado al hospital Fiorito de Avellaneda.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad protagonizó un tiroteo con delincuentes y terminó herido. Fue trasladado al hospital Fiorito de Avellaneda.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en el partido de Avellaneda. Un efectivo de la Policía de la Ciudad resultó herido tras tirotearse con delincuentes que intentaron robarle la moto en la que circulaba.

El efectivo fue sorprendido por motochorros en la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda. Intentaron abordarlo a punta de pistola y con fines de robo, pero se resistió y se produjo un tiroteo.

En este marco, el efectivo, de 40 años, resultó herido. El reporte indica que presentaba heridas en el tórax, mano izquierda y pierna derecha. Fue trasladado al hospital Fiorito.

Respecto de los delincuentes, no se informaron detenciones ni personas identificadas, pero los investigadores trabajaban en ese sentido.