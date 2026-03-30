Avellaneda: fue a robar un comercio, pero sonó la alarma e intentó escapar por las casas vecinas

Un delincuente intentó robar, bajo la modalidad de escruche, un comercio pero la alarma sonó y la frustró loas plantes. Fue en Avellaneda.

Un delincuente intentó robar, bajo la modalidad de escruche, un comercio pero la alarma sonó y la frustró loas plantes. Fue en Avellaneda.

Un delincuente, que finalmente fue apresado, intentó robar un comercio dedicado a la venta de insumos gastronómicos en Avellaneda. Al entrar al local, sonó la alarma y comenzó la fuga por las viviendas linderas.

Todo sucedió en Madariaga al 1400 de Avellaneda. El delincuente irrumpió en un comercio del rubro venta de insumos gastronómicos (modalidad escruche) y ante la activación sonora de la alarma, emprendió la fuga hacia los domicilios lindantes, precisaron las fuente.

“Se desplegó operativo cerrojo sobre la manzana, logrando visualizar al prófugo ingresar al domicilio de Acha N°1408”, indica el reporte policial. Allí fue aprehendido. Secuestraron una pistola marca LLAMA cal. 7.65mm con número de serie y con dos municiones del mismo calibre en almacén cargador.

El joven de 22 años quedó acusado de “tentativa de robo agravado por escalamiento y tenencia ilegal de arma”, causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.