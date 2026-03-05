Lomas de Zamora buscan a tres gitanas acusadas de estafar a una mujer que se suicidó



La Policía de Lomas de Zamora busca a tres mujeres acusadas de engañar a una peluquera de 30 años, que terminó quitándose la vida tras perder todos sus ahorros en una maniobra que incluyó promesas de “trabajos espirituales”.

La víctima, identificada como Merlín Díaz, tenía su peluquería en la zona de San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge, donde el pasado 15 de enero tres mujeres se presentaron como clientas y empezaron a entablar una relación de confianza

Con el correr de los días lograron convencerla de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para arruinar su negocio y su vida por lo cual le dijeron que debían realizar una “limpieza” sobre su dinero para revertir esa supuesta maldición, .

La mujer cayó en el engaño, y se sospecha que la peluquera mantuvo los contactos secretos con las prófugas pese a que su marido le había advertido que no confiara en ellas.

El 20 de enero las mujeres le pidieron que reuniera sus ahorros familiares y la la peluquera les entregó 14 millones de pesos con la promesa de que, tras realizar el supuesto ritual, el dinero le sería devuelto.

Tras el paso de las horas y con las gitanas ausentes, la peluquera se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa y comenzó a enviarles mensajes desesperados reclamando la devolución del dinero.

Sin respuestas y desesperada tomó la decisión de beber una botella de ácido muriático. Sin embargo, cuando comenzó a sentirse mal se arrepintió y alcanzó a pedir ayuda a su pareja quien la trasladó de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarla y murió poco después de ingresar.

Antes de fallecer, la mujer le confesó a su esposo lo ocurrido y le pidió perdón. También dejó cartas en las que señalaba a las tres mujeres como responsables de la estafa y le pidió que revisara su celular para reconstruir las conversaciones que había mantenido con ellas.

Tras su muerte, la Unidad Funcional de Instrucción N°19 inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el peritaje del teléfono de la víctima lo que permitió identificar a las sospechosas, que se movían con identidades falsas.

Sin embargo, cuando la Policía fue a buscarlas al barrio La Perla, en Temperley, ya habían desaparecido tras lo cual el fiscal Ignacio Torrigino ordenó la detención de Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, quienes permanecen prófugas mientras continúa el operativo para dar con su paradero.