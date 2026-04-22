Ejecutaron a un policía de Lanús que trabajaba como custodio

Un policía de Lanús (42), que ejercía de custodio sobre la recaudación de un local en Isidro Casanova de La Matanza, fue asesinado de un disparo durante un robo.

Se trata de Mauro Molina, quien cumplía tareas particulares cuando un grupo de delincuentes se dirigió hasta una pollería ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a pocos metros de Marconi, donde llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de un local vecino se puede ver cómo, por lo menos, dos malvivientes descendieron del rodado y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación que intentaron robar.

Fue allí cuando forcejearon con la víctima y le dispararon, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

La víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció tras intentarse maniobras de resucitación.

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