La familia de Grillo exige avanzar sobre “los responsables políticos del momento”

Tras la elevación a juicio oral del gendarme que hirió a Pablo Grillo, su padre pidió investigar también a los responsables políticos del operativo

Tras la elevación a juicio oral del gendarme que hirió a Pablo Grillo, su padre pidió investigar también a los responsables políticos del operativo

La causa por el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo sumó un nuevo capítulo judicial luego de que se confirmara que el gendarme Héctor Jesús Guerrero irá a juicio oral. En ese marco, su padre, Fabián Grillo, reclamó que la investigación avance más allá del autor material y alcance a quienes tomaron decisiones políticas durante el operativo de seguridad frente al Congreso en marzo de 2025.

“Esperamos que esto sea el inicio y que se enjuicie también a los responsables políticos del momento”, sostuvo Grillo, quien además señaló que sus abogadas ya solicitaron la elevación de la causa hacia la cadena de mando. Según expresó, el accionar del efectivo quedó expuesto de manera “clara, obvia y evidente” a partir de las imágenes registradas durante la represión, que fueron difundidas en múltiples transmisiones en vivo.

Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano consideró en su resolución que la conducta de Guerrero constituyó un “peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes”, además de provocar “lesiones gravísimas” al reportero gráfico. El gendarme será juzgado por el delito de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función”, en una causa que podría sentar precedente sobre el uso de la fuerza en protestas sociales.

En sus declaraciones, Grillo también cuestionó el rol del Gobierno nacional y, en particular, de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Denunció falta de colaboración en la investigación y apuntó contra lo que definió como intentos de encubrimiento. “Las autoridades no colaboraron, tuvieron que allanar para obtener pruebas”, afirmó, al tiempo que subrayó la recuperación de su hijo, a la que calificó como “asombrosa” gracias al trabajo del sistema de salud público.