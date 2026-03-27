El drama que vive un centro de discapacidad en Temperley

Las obras sociales no pagan y sostener el espacio al que acuden 100 personas con discapacidad se hace imposible.

Las obras sociales no pagan y sostener el espacio al que acuden 100 personas con discapacidad se hace imposible.

El centro de día Volver a Enseñar (VAE), ubicado en Temperley, vive un momento dramático, ya que desde octubre no reciben los fondos de las obras sociales y se acumulan las deudas. Reclaman que el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Nos pagan muy mal, como pueden, como quieren, cuando quieren”, aseguró Susana Veneziale, directora del centro VAE, que tiene 27 años de trayectoria, precisó que desde el año pasado no cuentan con los ingresos correspondientes y todo se hace cuesta arriba.

En este marco, reclamó: “El Presidente (Javier Milei) no cumple la Ley (de Emergencia en Discapacidad) pero yo si cumplo con la Justicia”, en referencia a los compromisos judiciales a los que debe hacerle frente el centro de día.

Destacó, en este marco, de que los 100 pacientes que acuden hoy, la mitad son de IOMA. “IOMA nunca jamás nos soltó la mano y yo lo quiero resaltar porque estaríamos cerrados ya sino fuera por eso”, planteó la mujer

“Estos chicos no pueden ir a trabajar ni hacer un montón de cosas y a nadie le importa”, lamentó la mujer, quien precisó -en diálogo con C5N- que “nunca” vivió una situación similar en casi 50 años de trabajo, pero sí recordó lo difícil que fue atravesar la pandemia, otro momento en el que los pagos faltaron.

Asimismo, Rubén, gerente administrativo, precisó: “Al no tener ingresos por las obras sociales, estamos comprometidos con pagar las cargas sociales (tuvimos siete moratorias) y sin embargo, tenemos que pagar los sueldos en parte”.

“La gente cobra como puede, se endeuda, no puede pagar las tarjetas de crédito”, lamentó, y destacó que acuden “casi ad honorem”. “Las obras sociales no pagan, el IOMA sí nos está dando una mano muy grande porque sino no estaríamos acá”, agregó.