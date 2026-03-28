Sorprendieron a un hombre durmiendo y robaron la casa en Avellaneda: un detenido

En las últimas horas, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre acusado de un robo a una vivienda de Avellaneda.

En las últimas horas, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre acusado de un robo a una vivienda de Avellaneda.

Un hombre estaba durmiendo en su casa de Avellaneda cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes, que ingresó a la vivienda con firmes de robo. Se apoderaron de 10.000 dólares y escaparon. Uno fue apresado en las ultimas horas.

La Justicia ordenó cinco allanamientos, en el marco de una investigación abierta por un robo perpetrado el 6 de febrero en calle Lafayette al 600 de Sarandí, en el partido de Avellaneda.

La víctima, un hombre de 59 años, denunció que se encontraba descansando, cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes, quienes lo reducen para luego revisar la vivienda: se apoderaron de 10.000 dólares y escaparon en el Honda Fit del hombre, que fue hallado luego en La Boca.

“Atento a ello, personal GTO mediante visualización de cámaras privadas y municipales, establece que el rodado de la víctima, circulaba en todo momento junto a un segundo vehículo, siendo marca Peugeot, modelo 207, sin patente colocada, color blanco, este último involucrado en hechos similares”, informaron las fuentes.

Lograron identificas a dos de los sospechosos, integrantes de “la banda del Peugeot 207 blanco”, motivo por el que la Justicia ordenó cinco allanamientos (uno de ellos no se concretó porque la vivienda estaba deshabitada).

De todos modos, en los procedimientos detuvieron a uno de los sospechosos e identificaron a otros hombres. También secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el robo que dio vida a la investigación.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 y el Juzgado de Garantías Nº 2, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.