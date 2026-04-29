Piratería del asfalto en Avellaneda: un detenido y un prófugo

Dos sujetos robaron una camioneta de embutidos y chacinados en Avellaneda, bajo la modalidad de piratería del asfalto. Un detenido.

Dos sujetos robaron una camioneta de embutidos y chacinados en Avellaneda, bajo la modalidad de piratería del asfalto. Un detenido.

Un robo bajo la modalidad de piratería del asfalto se registró en Avellaneda y tras un operativo, la Policía de la provincia de Buenos Aires logró detener a un hombre. Tenía la camioneta robada en su poder, así como la mercadería y dos armas de fuego.

Todo comenzó cuando un móvil de la comisaría quinta de Avellaneda fue advertido, en las arterias Lynch y Lucena, del robo de una camioneta Peugeot Boxer (cargada con mercadería de embutidos y chacinados) por parte de dos sujetos, que se movilizaban a bordo de un Volskwagen Gol.

Emprendieron entonces el viaje hacia un asentamiento lindero de Bernal, donde encontraron a las víctimas, dos hombres de 45 y 20 años. Así, observan que frente a la vivienda de Pasaje Pilcomayo, entre 171 y 172, se hallaba la camioneta en cuestión junto a un Gol (que había sido robado el 6 de abril en Quilmes).

“Dos sujetos se hallaban trasladando los embutidos desde el interior de la camioneta hacia la vivienda”, indica el parte policial. Al dar la voz de alto, dejaron todo y se dieron a la fuga. Uno de ellos, fue reducido en Lynch y Malvinas Argentinas, su cómplice se encuentra prófugo.

“Se secuestro una pistola cal. 09 mm. con cargador serie 13F07387 (sin pedido de secuestro) con cargador y 11 proyectiles, además una pistola cal. 22 serie 2624 (sin secuestro) con cargador y 07 proyectiles”, detalló la Policía.

La causa, que está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, está caratulada como “robo agravado por ser mercadería en tránsito y por el uso de arma de fuego en concurso real con encubrimiento”.