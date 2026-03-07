Mantegazza encabezó la apertura de sesiones en el Concejo de San Vicente

"Ratificamos el rumbo de una gestión que sigue trabajando con dedicación por el bienestar de nuestra comunidad, priorizando el trabajo, la seguridad, la educación, la salud y el acceso al suelo urbano", aseguró el intendente Nicolás Mantegazza.

"Ratificamos el rumbo de una gestión que sigue trabajando con dedicación por el bienestar de nuestra comunidad, priorizando el trabajo, la seguridad, la educación, la salud y el acceso al suelo urbano", aseguró el intendente Nicolás Mantegazza.

“Repasamos logros y lo que se viene con fuerza en cada área clave del distrito”, aseguró el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en el acto de apertura del período de sesiones en el Concejo Deliberante.

Destacó que el gobierno local está “siempre cerca de los vecinos, escuchando, gestionando y construyendo un distrito con más oportunidades, pero sobre todo trabajando profundamente por cada familia sanvicentina”.

En la Apertura de Sesiones hizo un repaso de gestión, con foco en las políticas públicas y los proyectos que impulsa el gobierno local para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Ratificamos el rumbo de una gestión que sigue trabajando con dedicación por el bienestar de nuestra comunidad, priorizando el trabajo, la seguridad, la educación, la salud y el acceso al suelo urbano, pilares fundamentales para el desarrollo de San Vicente”, sostuvo el Intendente.

En este marco, planteó: “Compartimos con nuestra comunidad el camino que venimos construyendo y los desafíos que tenemos por delante para seguir haciendo crecer San Vicente, generando más oportunidades y mejor calidad de vida para cada vecino y vecina”.