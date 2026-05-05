¿Cuáles son las estimaciones de la inflación para abril?

Las proyecciones privadas de inflación de abril validan el pronóstico de una desaceleración a la zona de 2,5%, de acuerdo a lo informado por varias consultoras. Según el INDEC, fue del 3,4% en marzo.
El último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubico el aumento de los bienes básicos en 1,7%.
La medición de Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, con lo cual para el mes se proyecta en 2,1% para abril. Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual.
Desde Equilibria y CYT revelaron que la proyección es de 2,5% para abril, mientras que el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.
Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.