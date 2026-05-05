¿Cuáles son las estimaciones de la inflación para abril?

Distintas consultoras prevén una desaceleración de inflación en abril. Sería del orden del 2,5 por ciento.

Distintas consultoras prevén una desaceleración de inflación en abril. Sería del orden del 2,5 por ciento.

Las proyecciones privadas de inflación de abril validan el pronóstico de una desaceleración a la zona de 2,5%, de acuerdo a lo informado por varias consultoras. Según el INDEC, fue del 3,4% en marzo.

El último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubico el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

La medición de Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, con lo cual para el mes se proyecta en 2,1% para abril. Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual.

Desde Equilibria y CYT revelaron que la proyección es de 2,5% para abril, mientras que el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.