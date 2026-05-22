El Gobierno anunció cosecha récord

Luis Caputo compartió los datos de la Secretaría de Agricultura, el informe habla de cosecha récord en la campaña 2025/2026.

Luis Caputo compartió los datos de la Secretaría de Agricultura, el informe habla de cosecha récord en la campaña 2025/2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional alcanzó las 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026.

La cifra, basada en datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, representa un máximo histórico y un incremento del 21,25% en comparación con el ciclo anterior, indicó el jefe del Palacio de Hacienda.

LA COSECHA REGISTRÓ UN RECORD HISTÓRICO EN LA CAMPAÑA 2025/2026🇦🇷🇦🇷🇦🇷



✅ Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

Según el desglose de los datos oficiales, el maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, cifra que constituye un récord para los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea (qq/ha).

Por su parte, la soja alcanzó los 49,9 millones de toneladas, con un rinde promedio de 30,6 qq/ha.

Asimismo, el informe destaca los resultados en otros cultivos, como el trigo, que alcanzó los 27,9 millones de toneladas y llegó al el máximo de la serie histórica; girasol, obtuvo 7,4 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 23,4 qq/ha, también récord. La cosecha de cebada fue de 5,6 millones de toneladas y de sorgo, 2,4 millones de toneladas.