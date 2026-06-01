Continúa el paro sorpresivo en la línea C del Subte

El servicio de la línea C de subte permanece completamente interrumpido debido a una medida de fuerza sindical anunciada de manera imprevista. La huelga fue comunicada durante la noche por Néstor Segovia, secretario General de la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

La línea, que une las cabeceras de Constitución y Retiro, dejó de funcionar por un reclamo relacionado con la existencia de asbesto en algunas formaciones.

La medida fue ratificada por Segovia, quien además responsabilizó a la empresa concesionaria por no respetar compromisos asumidos con anterioridad.

De acuerdo con lo señalado por Segovia en un comunicado, la protesta surge porque siguen operando trenes Nagoya 5000 que poseen piezas con asbesto, una sustancia considerada cancerígena.

“La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, afirmó el dirigente sindical.

Desde AGTSyP aseguran que la falta de cumplimiento de estos compromisos impacta negativamente en las condiciones de salud y seguridad de los empleados.

Si bien no se difundió un esquema detallado con horarios, se prevé que la línea C permanezca sin servicio durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.

Por su parte, y mediante un comunicado, Emova sostuvo que continúa en marcha el programa integral de retiro de asbesto y que las tareas se realizan bajo control de organismos competentes:

“Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios. La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU. Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad”.

Además, voceros de EMOVA informaron que la empresa “descontará el día a los trabajadores que se adhieren al paro, medida consensuada con el GCBA”.