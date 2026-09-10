Javier Milei suspendió su viaje a Inglaterra

Luego de semanas de indefiniciones, y en medio de la escalada discursiva con Reino Unido por el reclamo sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei suspendió su viaje a Londres previsto para finales de octubre donde el jefe de Estado tenía previsto brindar una una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios locales.

La agenda, ahora cancelada desde Casa Rosada, no incluía una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, que el miércoles había hablado ante la Cámara de los Comunes, donde revalidó la postura inglesa sobre la soberanía del archipiélago. y afirmó que “siempre vamos a respetar los deseos de los isleños de elegir ser británicos”.

En la misma linea fueron las declaraciones del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien relativizó las sanciones anunciadas por Milei en cadena nacional a empresas que exploten o tengan proyectos de inversión petrolera en las islas, y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pusiera en duda su apoyo a las postura inglesa.

Javier Milei destacó las medidas para la soberanía de las Islas Malvinas

“Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, repasó el Presidente al inaugurar el nuevo museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

“Por otra parte, el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional. En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones”, agregó.

“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización. Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido”, explicó Milei.

El Presidente destacó que “muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo; no van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado”. “Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental”, calificó.

“Por eso, estaremos enviando en los próximos días el proyecto de ley al Congreso y esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín”, pidió.

“Cuando el general San Martín forjó a sus granaderos a caballo, no solo creó un cuerpo de caballería de élite; esculpió en el alma de esos hombres un código de humildad, coraje y amor a la patria. Esa misma estirpe, ese mismo coraje volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas. Nuestros soldados, entre quienes se contaban diez granaderos, fueron los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinianos”, repasó el mandatario.