Esteban Echeverría: asesinato a puñaladas en Luis Guillón

Un brutal crimen sacudió a la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde un hombre esperó oculto dentro de la vivienda de su expareja al actual novio de ella, lo atacó con un arma blanca al ingresar a una habitación y le provocó un corte profundo en el cuello que le causó la muerte.

El agresor, que tenía una medida perimetral de restricción, escapó del lugar pero fue detenido horas después por la policía en Avellaneda.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre Emilio Cardeza al 2000, a pocos metros de Camino de Cintura donde la víctima, identificada como Julio Alejandro Palavecino, de 40 años, acababa de regresar de trabajar e ingresó a la casa en moto. Casi de manera simultánea, su pareja, Ayelén, arribó en colectivo acompañada por su hija tras la jornada habitual.Una emboscada fatal

Según la reconstrucción del hecho, el agresor había ingresado previamente a la propiedad y se encontraba escondido en una de las habitaciones con la clara intención de agredir a Palavecino. Cuando la víctima entró al dormitorio para dejar su mochila, fue abordada de manera sorpresiva.

Tras un forcejeo, el atacante le asestó una puñalada mortal en la zona del cuello. Luego del ataque, el homicida, de 37 años, huyó del lugar encapuchado. A los pocos minutos, Ayelén ingresó a la vivienda con la menor y se encontró con el dramático escenario.

Detención y carátula judicial

Gracias al registro de las cámaras e imágenes recolectadas y al despliegue de las fuerzas de seguridad, el sospechoso fue localizado y detenido en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Díaz Vélez, en Avellaneda, durante la noche del martes, tras permanecer prófugo por varias horas.

Entre los elementos centrales de la causa se investiga que el agresor tenía dictada una orden de restricción perimetral tras la ruptura del vínculo sentimental con la mujer, quien posteriormente había retomado su relación con Palavecino.

Debido a estas circunstancias, la investigación evalúa imputarle la figura de femicidio vinculado, una tipificación penal que entiende que el crimen fue cometido contra un tercero con la intención de causarle un daño psicológico y emocional a su ex pareja, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Quién el hombre asesinado en Guillón

Julio Palavecino, de 40 años, era un vecino conocido en la zona por su desempeño como parrillero en el buffet del Monte Grande Rugby Club, donde prestaba servicio principalmente los días sábados. Era padre de dos hijos fruto de un primer matrimonio y de una hija junto a su segunda pareja.