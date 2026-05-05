“Pequeño J”, ya en Argentina, será indagado por el triple femicidio narco

El principal acusado por el triple femicidio narco será indagado, de forma virtual, este martes. Arribó anoche al país.

El principal acusado por el triple femicidio narco será indagado, de forma virtual, este martes. Arribó anoche al país.

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, y acusado por el triple femicidio narco, arribó anoche al país, tras un mega operativo de extradición que comenzó en Perú.

Debido al amplio operativo que debería llevarse a cabo para el traslado a declarar, se decidió que el penal de Marcos Paz (donde se encuentra alojado) sea el lugar donde este martes será indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

“Pequeño J” se encuentra acusado de los delitos de “homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género” por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara.

En la causa hay otras 11 personas imputadas. Se trata de: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias “Señor J”, beneficiado con la falta de mérito.

En las últimas horas se confirmó además que habrían otros tres sospechosos bajo la mira de la Justicia por su participación en uno de los casos más aberrantes y crueles del país.

Triple femicidio

La principal hipótesis es que se trató de una venganza narco: La investigación apunta a un ajuste de cuentas por parte de una banda narcotraficante peruana con sede en la Villa 1-11-14. Se cree que las jóvenes fueron llevadas con engaños a una supuesta fiesta que resultó ser una trampa mortal.

Los resultados preliminares de las autopsias revelaron torturas y la brutalidad de los asesinatos. Una víctima sufrió hundimiento de cráneo, otra un corte postmortem en el abdomen y la tercera fue apuñalada, golpeada e intentaron prenderle fuego.