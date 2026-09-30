La Justicia pidió informes por la falta de obras en rutas

La Justicia solicitó un informe al Gobierno respecto al uso de los fondos destinados a obras en rutas. El reclamo fue de legisladores de Entre Ríos.

La Justicia solicitó un informe al Gobierno respecto al uso de los fondos destinados a obras en rutas. El reclamo fue de legisladores de Entre Ríos.

La Justicia federal dio trámite a un amparo que reclama al Estado nacional la reactivación de obras y tareas de mantenimiento en rutas nacionales de Entre Ríos con recursos destinados a infraestructura vial.

La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y tramita ante el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martin.

En rigor, el magistrado declaró la competencia del fuero federal y de ese juzgado para intervenir en las actuaciones. Requirió a los organismos demandados que, dentro del plazo de tres días, presenten un informe.

El reclamo es por los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos y está asociado al financiamiento de infraestructura vial.

“Tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”, precisó el legislador, y planteó que “más de $1,5 billones de pesos” fueron utilizados para “sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno”.

Entre las principales rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos se encuentran las 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de las rutas 130, 131, 136 y A015.