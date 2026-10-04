Talleres de Escalada perdió con Italiano y complicó su pelea por el ascenso directo

El Albirrojo cayó 2-0 ante Sportivo Italiano por la fecha 38 de la Primera B Metropolitana y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los líderes. Excursionistas continúa en la cima, mientras que Arsenal también amplió la diferencia.

El Albirrojo cayó 2-0 ante Sportivo Italiano por la fecha 38 de la Primera B Metropolitana y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los líderes. Excursionistas continúa en la cima, mientras que Arsenal también amplió la diferencia.

Talleres de Escalada perdió 2-0 ante Sportivo Italiano en Ciudad Evita y dejó escapar una oportunidad importante para acercarse a la punta de la Primera B Metropolitana. El encuentro correspondió a la fecha 38 y el equipo dirigido por Lucas Licht no pudo repetir el triunfo conseguido ante San Martín de Burzaco.

El partido comenzó parejo, aunque Italiano tuvo algunas de las situaciones más claras. Talleres también estuvo cerca de abrir el marcador, con un cabezazo de Leonel Barrios que dio en el palo y otras oportunidades que fueron contenidas por el arquero Gonzalo Yordan. Al descanso llegaron igualados 0-0.

En el complemento, Sportivo Italiano encontró la ventaja a los 18 minutos. Franco Centurión apareció por detrás de la defensa tras un centro de Jonatán Rivero y marcó el 1-0. Talleres buscó la igualdad y tuvo una buena posibilidad en los pies de Mateo Muñoz, pero Yordan volvió a responder. Luego, Mauro Casoli mantuvo con vida al Albirrojo con dos intervenciones importantes.

La definición llegó a los 49 minutos, cuando Nicolás Malvacio cometió una infracción sobre Thiago Yrigoyen dentro del área y Juan Beligoy sancionó penal. Pablo Cáceres se hizo cargo de la ejecución y estableció el 2-0 definitivo. Con la derrota, Talleres de Escalada quedó tercero con 67 puntos, detrás de Excursionistas (74) y Arsenal de Sarandí (69), mientras que Italiano alcanzó las 65 unidades. El próximo partido del Albirrojo será ante Camioneros.