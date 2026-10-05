Cayó en Lanús un ladrón tiktoker: tiene un amplio prontuario

Un delincuente fue apresado en Villa Caraza, acusado de robar motos en Capital Federal y difundir los hechos en TikTok.

Un delincuente fue apresado en Villa Caraza, acusado de robar motos en Capital Federal y difundir los hechos en TikTok.

Un ladrón de 23 años, que presenta 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, por robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundir las imágenes en TikTok.

Efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 llevaron a cabo distintas tareas para identificar al delincuente que sustrajo dos motos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto luego de violentar sus sistemas de arranque.

Al analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el perfil de las redes sociales del implicado, se constató que el implicado publicaba fotos con los vehículos robados a su cuenta personal de TikTok.

Al analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el perfil de las redes sociales del implicado, se constató que el implicado publicaba fotos con los vehículos robados en su cuenta personal de TikTok.

El involucrado cuenta con 14 causas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos, al tiempo que la Justicia dictó una orden de captura en agosto pasado.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, dispuso la detención del delincuente y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular.