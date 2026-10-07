Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía dará a conocer sus alegatos este jueves

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expondrán durante un máximo de cuatro horas y definirán los pedidos de penas o absoluciones para los siete imputados. Las querellas continuarán con sus alegatos la próxima semana.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expondrán durante un máximo de cuatro horas y definirán los pedidos de penas o absoluciones para los siete imputados. Las querellas continuarán con sus alegatos la próxima semana.

La Fiscalía dará a conocer este jueves sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en una jornada clave del proceso que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Los fiscales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren acusan a los siete imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el jefe de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin. En caso de una condena, enfrentan penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Los fiscales tendrán un máximo de cuatro horas para desarrollar sus argumentos y solicitar las penas correspondientes o las absoluciones. Luego será el turno del abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Maradona Junior, quien iniciará los alegatos de las querellas. Los representantes de los particulares damnificados continuarán sus exposiciones el martes 13 y miércoles 14 de octubre, mientras que las defensas harán lo propio los días 20, 21 y 22.

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante unas 12 horas y que murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.