Juicio a Pity Álvarez: piden la nulidad de la pericia interdisciplinaria

La defensa de Pity Álvarez pide la invalidez e "ineficacia" del análisis porque "se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones".

La defensa de Pity Álvarez pide la invalidez e "ineficacia" del análisis porque "se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones".

La defensa del cantante Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, solicitó este viernes la nulidad de la pericia interdisciplinaria llevada a cabo en el Cuerpo Médico Forense ya que habría sido elaborada previamente.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la invalidez e “ineficacia” del análisis porque “se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones”.

Por este motivo, requirieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen a raíz de haber “documentado” una conclusión con anticipación a la pericia realizada en el CMF, al tiempo que peticionaron un nuevo examen al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Además, los letrados solicitaron la citación a declarar de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, “junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” del artista.

Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, ambos peritos firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.

“Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 (…)”, se pide en el escrito.

“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento.