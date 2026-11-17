Ya se escucharon los alegatos y las últimas palabras del acusado por el femicidio de Noelia Torres, que tuvo lugar el 8 de marzo del año pasado. El veredicto se dará a conocer mañana.

Ya se escucharon los alegatos y las últimas palabras del acusado por el femicidio de Noelia Torres, que tuvo lugar el 8 de marzo del año pasado. El veredicto se dará a conocer mañana.

El juicio por el femicidio de Noelia Torres llega a su fin. Fue asesinada a puñaladas el 8 de marzo de 2025 y el único acusado es un vecino. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora dará a conocer mañana el veredicto.

El único acusado es César Ezequiel Florentín (22), vecino de la radióloga de Burzaco asesinada. “Soy inocente”, aseguró en el marco de las últimas palabras, tras la presentación de los alegatos.

La Fiscalía solicita que sea condenado a la pena de prisión perpetua, mientras que la defensa pide la absolución (y en caso de ser hallado culpable, que sea por homicidio simple). La definición llega a un año y ocho meses del crimen.

La joven fue hallada sin vida, el 8 de marzo de 2025, en su departamento de la calle Adolfo Alsina al 1000 en Burzaco, partido de Almirante Brown. Presentaba heridas de arma blanca en el rostro, las manos y el muslo izquierdo.

Durante la inspección de las viviendas, se incautaron sábanas y dos cuchillos con restos de sangre. El acusado fue hallado ensangrentado y con lesiones compatibles con la agresión.