Elecciones en Brasil: Bolsonaro ganó pero habrá balotaje

El senador Flávio Bolsonaro se impuso por el 47,11% de los votos frente al 45,06% de Lula Da Silva. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

El senador Flávio Bolsonaro se impuso por el 47,11% de los votos frente al 45,06% de Lula Da Silva. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

El senador Flávio Bolsonaro sorprendió este domingo al imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil sobre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía 47,11%, mientras Lula reunía 45,06%, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

El resultado dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posición mejor a la que anticipaban buena parte de las encuestas previas y trasladó la definición presidencial a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 25 de octubre.

Los protagonistas

“Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”, afirmó Flávio Bolsonaro ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia.

Lula, en tanto, reconoció que el desenlace de la primera vuelta había sido inesperado y admitió que esperaba resolver la elección este domingo. Llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos