Talleres y Camioneros se repartieron los puntos en Escalada

Talleres empató 1-1 con Camioneros, en el partido de la Fecha 39 de la competencia de la Primera B. Matías Samaniego, el autor del gol.

Talleres empató 1-1 con Camioneros, en el partido de la Fecha 39 de la competencia de la Primera B. Matías Samaniego, el autor del gol.

Talleres empató con Camioneros en el encuentro válido por la fecha 39 de la Primera B. Fue 1-1 en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada. Matías Samaniego fue el encargado del empate para el Tallarín.

La formación elegida por Lucas Licht: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez; Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Axel Arce; Federico Martínez, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli.

El partido fue parejo de principio a fin, con pocos intentos y tiros al arco para ambos lados, al igual que la tenencia. De hecho, a los 16 llegó el tanto que le daba la victoria a la visita (Brizuela), pero inmediatamente apareció Matías Samaniego para sentenciar el empate. Samaniego y Del Pino fueron amonestados.

El Tallarín se mantiene en el tercer puesto de la tabla con 68 puntos (producto de 19 triunfos, 11 empates y nueve derrotas) pero se aleja del líder: quedó a nueve de Excursionistas, que ganó su partido de la fecha. En la próxima jornada, visitará a Merlo.