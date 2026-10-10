Talleres y Camioneros se repartieron los puntos en Escalada

Talleres empató con Camioneros en el encuentro válido por la fecha 39 de la Primera B. Fue 1-1 en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada. Matías Samaniego fue el encargado del empate para el Tallarín.
La formación elegida por Lucas Licht: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez; Pablo Cortizo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Axel Arce; Federico Martínez, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli.
El partido fue parejo de principio a fin, con pocos intentos y tiros al arco para ambos lados, al igual que la tenencia. De hecho, a los 16 llegó el tanto que le daba la victoria a la visita (Brizuela), pero inmediatamente apareció Matías Samaniego para sentenciar el empate. Samaniego y Del Pino fueron amonestados.
El Tallarín se mantiene en el tercer puesto de la tabla con 68 puntos (producto de 19 triunfos, 11 empates y nueve derrotas) pero se aleja del líder: quedó a nueve de Excursionistas, que ganó su partido de la fecha. En la próxima jornada, visitará a Merlo.