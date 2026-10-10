Temperley recibe al Torito en el Teatro de Turdera

El encuentro se disputará el domingo en la cancha de Temperley, que recibirá a visitantes.

El encuentro se disputará el domingo en la cancha de Temperley, que recibirá a visitantes.

Temperley, que viene de una victoria importante, recibirá mañana a Nueva Chicago, por la Fecha 33 de la Primera Nacional. El dato importante de la jornada es que habrá visitantes en el Estadio Alfredo Beranger.

El encuentro entre el Gasolero y el Torito se disputará el domingo, desde las 16, en el Teatro de Turdera. Franco Acita será el encagrado de impartir justicia. Transmite LPF Play.

El público de Temperley ocupará la tribuna Biondi y las plateas Pecorelli y Gilardoni, mientras que los hinchas de Nueva Chicago tendrán disponible la tribuna 9 de Julio.

El Gasolero es escolta de la Zona B, con 56 puntos (producto de 15 victorias, 11 empates y seis derrotas). El rival, por su parte, pelea en la tabla de abajo y suma 36 unidades.