Brown de Adrogué buscará los tres puntos fuera de casa

Brown de Adrogué y Merlo se enfrentarán esta tarde en el Estadio José Manuel Moreno, por la Fecha 38 de la Primera B.

Brown de Adrogué y Merlo se enfrentarán esta tarde en el Estadio José Manuel Moreno, por la Fecha 38 de la Primera B.

Brown de Adrogué, que viene de una goleada, visitará a Merlo en un encuentro válido por la Fecha 38 de la Primera B. Necesira seguir por la senda de los triunfos para conseguir algo de tranquilidad para lo que resta de la competencia.

El encuentro, válido por la Fecha 38, se disputará este lunes, desde las 19, en el Estadio José Manuel Moreno.

Brown de Adrogué llegó a los 38 puntos (producto de ocho victorias, 14 empates y 14 derrotas), pero todavía no encuentra tranquilidad porque está cerquita de la zona de descenso. El rival está en la posición 17 con 43 puntos.