Femicidios: 240 víctimas fatales de violencia machista en 10 meses

La Casa del Encuentro dio a conocer hoy el informe sobre femicidios. Se registraron 43 en octubre. "Cada 17 horas hay una menos", denuncia.

La Casa del Encuentro dio a conocer hoy el informe sobre femicidios. Se registraron 43 en octubre. "Cada 17 horas hay una menos", denuncia.

El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro alertó que en octubre se contabilizaron 43 femicidios, mientras que desde el 1 de enero ascienden a 240 las víctimas fatales de la violencia machista.

“Cada 17 horas hay una menos”, advierte la organización, que precisó que se contabilidad 240 víctima fatales en lo que va del año. “Del 1°/1 al 31/10/2026, hubo 207 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 24 femicidios vinculados de varones adultos y niños“, detallaron.

Dentro de los datos más relevantes figuran que 282 hijas /hijos quedaron sin madre, de los cuales el 54% está compuesto por menores de edad. Además, el 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Por otro lado, advierte que en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

En tanto, se contabilizaron 465 tentativas de femicidios que continúan en seguimiento. “El 12% de las agredidas tenia denuncia, lo que indica que las medidas dictadas y la falta de perspectiva en materia de derechos de la justicia fueron insuficientes, ya q el agresor siguió actuando con impunidad”, apunta.

“El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (66% fueron asesinadas en su hogar)”, precisa el reporte de La Casa del Encuentro.

“Cuerpos donde el patriarcado muestra su cara más extrema a través de violentos que matan por posesión y poder. Desde que realizamos estos informes (2008) nunca tuvimos una cifra semejante; no nos asombra, nos duele”, advierte.

“La negación de la violencia de género, eliminación de políticas públicas, falta de presupuesto, ausencia de un organismo rector especializado en la temática y el incumplimiento de las leyes forman una combinación que arrasa con las vidas de mujeres, niñas/os y diversidades”, reclama la ONG.

En este marco, exige el cumplimiento de distintas leyes: 26.485, Violencia de Género; 27.499, Ley Micaela; 27.452, Reparación Económica “Brisa”; 27.210, Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas; 26.364, Ley de Trata.