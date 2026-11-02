Triple femicidio narco: recompensa para dar con cinco prófugos

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria para dar con cinco prófugos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria para dar con cinco prófugos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una millonaria recompensa para lograr las detenciones de los cinco prófugos en el caso por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

A través de la Resolución 1126/2026 publicada en el Boletín Oficial, la cartera de seguridad impuso una recompensa de $10 millones para cada uno de los presuntos involucrados en el triple femicidio narco.

Los prófugos

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

El 8 de octubre de 2025, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón ordenó la captura nacional de Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani, mientras que al día siguiente se ordenó la captura de Alex Roger Ydone Castillo.

El 18 de septiembre de 2026, se dispuso la captura nacional e internacional de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

Se cree que forman parte de una organización criminal de estructura compleja, con diferentes niveles y funciones, dedicada centralmente al tráfico de estupefacientes, con capacidad logística para desarrollar sus actividades en territorio bonaerense, CABA, Salta y países limítrofes.

Quienes cuenten con información para dar con el paradero y posterior captura de los mencionados, podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea gratuita 134.

Triple femicidio

La principal hipótesis es que se trató de una venganza narco: La investigación apunta a un ajuste de cuentas por parte de una banda narcotraficante peruana con sede en la Villa 1-11-14. Se cree que las jóvenes fueron llevadas con engaños a una supuesta fiesta que resultó ser una trampa mortal.

Los resultados preliminares de las autopsias revelaron torturas y la brutalidad de los asesinatos. Una víctima sufrió hundimiento de cráneo, otra un corte postmortem en el abdomen y la tercera fue apuñalada, golpeada e intentaron prenderle fuego.