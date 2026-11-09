La UNLZ saludó el paso de León XIV por el Conurbano: “Que nos reconozca en nuestra identidad”

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) publicó en sus redes sociales imágenes de la comitiva del papa León XIV pasando frente a su sede. Las acompañó con textos de reconocimiento y saludo por la visita.

“Que pise nuestro suelo. Que respire nuestro aire. Que nos mire a los ojos. Que nos reconozca en nuestra identidad”, empieza uno de los mensajes. Después ubica el recorrido del pontífice por “nuestras calles conurbanas” en el marco de su visita a la Argentina y al Cottolengo Don Orione.

La publicación compara el trayecto del Papa con la rutina de estudiantes y trabajadores de la zona: “Pasó por Juan XXIII, como vos cuando llegás del laburo a cursar”. También dice que dobló en El Cruce, como lo hacen tantos trabajadores cada mañana.

Un día histórico para el Conurbano

El texto describe la escena del recorrido: esquinas, rotondas y puentes que fueron testigos de un encuentro construido con sillas en la vereda, globos, banderas y carteles, en las calles de una comunidad que, según la universidad, “cree en construir entre todos”.

La institución definió la jornada como “un lunes de sol, con las postales de cualquier otro”, que enmarcó un día histórico para el Conurbano Bonaerense, “del que esta Universidad es orgullosamente parte”.

El recorrido empezó cerca de las 8 en la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, y entró a Lomas de Zamora por el Camino Negro. Muy custodiado, pero con la ventanilla baja y saludando a la gente, el Papa pasó por el distrito alrededor de las 8.30.

Que pise nuestro suelo. Que respire nuestro aire. Que nos mire a los ojos. Que nos reconozca en nuestra identidad. Hoy, en el marco de su histórica visita a la Argentina y al Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV recorrió nuestras calles conurbanas. pic.twitter.com/qZNr1FvSdM — Universidad Nacional de Lomas de Zamora (@UNLZoficial) November 9, 2026

El campus, punto de encuentro

Por la avenida Juan XXIII, la comitiva pasó frente a la UNLZ rumbo al Cruce de Lomas, donde tomó la Ruta Provincial N°4 (Camino de Cintura). Desde ahí siguió por el viaducto Papa Francisco y la avenida Monteverde hasta el barrio Don Orione, en Claypole.

El Obispado de Lomas de Zamora había señalado los alrededores del campus como uno de los mejores lugares para que los fieles saludaran al Papa. La universidad, por su parte, suspendió la actividad académica y administrativa del lunes 9 al miércoles 11.

Desde las 7, y algunos desde la madrugada, los vecinos ocuparon los lugares habilitados a lo largo del recorrido. Hubo familias, instituciones religiosas y grupos solidarios de barrios como Villa Centenario, Ingeniero Budge, Fiorito y Villa Galicia. El Municipio había convocado con la consigna «Lomas saluda al Papa León XIV» y había pedido a las familias que llevaran banderas argentinas.

La educación, en el mensaje del Papa

En otra publicación, la UNLZ destacó lo que dijo el Papa sobre la educación en su discurso en el Palacio Libertad. Según la universidad, el pontífice resaltó el papel que tuvo históricamente en el país el acceso a la educación como herramienta de desarrollo de la comunidad, y llamó a fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación.