Banfield podrá llevar visitantes este sábado ante Tigre

La A.Pre.Vi.De. autorizó la presencia de hinchas del Taladro en el estadio José Dellagiovanna. El equipo de Pedro Troglio enfrentará a Tigre desde las 19.15 por la fecha 12 del Torneo Clausura.

La A.Pre.Vi.De. autorizó la presencia de hinchas del Taladro en el estadio José Dellagiovanna. El equipo de Pedro Troglio enfrentará a Tigre desde las 19.15 por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Banfield podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas este sábado cuando visite a Tigre en Victoria. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) dio el visto bueno para que los simpatizantes del Taladro puedan asistir al encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

El partido se jugará desde las 19.15 en el estadio José Dellagiovanna, ubicado en Guido Spano 1.053, Victoria, partido de San Fernando. La tribuna visitante de cemento tiene una capacidad estimada de entre 4.000 y 5.500 espectadores, aunque todavía no se confirmó cuántas localidades serán destinadas a los hinchas de Banfield.

Desde el levantamiento de la prohibición para el público visitante, el Taladro fue uno de los clubes que permitió el regreso de los hinchas visitantes al Florencio Sola. En los últimos años, Racing, Huracán, River y Rosario Central pudieron acompañar a sus equipos en el estadio de Peña y Arenales.

La última vez que Tigre recibió público visitante en el José Dellagiovanna fue hace 13 años, en el Torneo Final 2013, cuando cayó 3-1 ante San Martín de San Juan. Para el duelo de este sábado, el árbitro será Pablo Echavarría, acompañado por Gabriel Chade y Matías Balmaceda, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.