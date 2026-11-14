Desfile, ferias y gastronomía regional en Ministro Rivadavia

Llega una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo” a Ministro Rivadavia. El domingo, desde las 10.30.

Llega una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo” a Ministro Rivadavia. El domingo, desde las 10.30.

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante mañana una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo”, la propuesta cultural, tradicionalista y gastronómica que reúne a vecinos y vecinas para poner en valor la identidad y las tradiciones de la localidad de Ministro Rivadavia.

La jornada comenzará a las 10.30 y contará con un desfile tradicionalista, una feria artesanal y de productores locales, puestos gastronómicos y espectáculos musicales en vivo.

Participarán Facundo Giménez, Rocío Aymara, Juntos por el Chamamé, Los Méndez y Neypa Folk, entre otros artistas. Además, se presentará la pareja ganadora del Pre Cosquín Alte. Brown, Erneta-Gómez, y Joao Ramírez, campeón provincial de Malambo Juvenil Pre Laborde.

Los espectáculos estarán distribuidos en dos escenarios: el principal se ubicará en la plaza Eva Perón, sobre la calle Lahille entre Sandoval y Acosta, en Ministro Rivadavia.

Asimismo, durante el encuentro se realizarán visitas por el casco histórico de la localidad, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor su patrimonio histórico y cultural.