El Gobierno nacional oficializó hoy la desvinculación de Marta Elena Castañón, titular de dos registros automotores, por una defraudación que ascendería a $117 millones. La medida quedó oficializada por el Ministerio de Justicia en la resolución 551/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde detalla que se iniciarán diversas acciones para recuperar el dinero.

La mujer era responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora Nº 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A y habría llevado a cabo las irregularidades entre julio de 2024 y febrero de 2025.

Según se desprende del sumario administrativo ordenado en agosto de 2025, las irregularidades comenzaron a detectarse a partir de una serie de informes técnicos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

La investigación determinó que Castañón había incumplido de manera sistemática con su obligación de girar a la administración central los remanentes mensuales de recaudación correspondientes a las liquidaciones salariales. El período auditado abarca desde julio de 2024 hasta el 17 de febrero de 2025, con el siguiente detalle de saldos impagos:

Julio de 2024: $10.365.253,33

Agosto de 2024: $18.994.258,14

Septiembre de 2024: $10.000.000,00

Octubre de 2024: $7.539.315,27

Noviembre de 2024: $7.349.674,10

Diciembre de 2024: $8.459.372,65

Enero de 2025: $10.000.000,00

1 al 17 de febrero de 2025: $858.587,17

Si bien el capital original retenido asciende a $73.566.460,66, un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el monto patrimonial al 15 de septiembre de 2026 a más de $117,2 millones. El monto, incluso, continuará sumando los intereses correspondientes hasta el momento de su efectivo cobro.

Además de disponer su apartamiento, la resolución instruye a las áreas competentes del Ministerio de Justicia a iniciar todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos adeudados.

En paralelo al expediente administrativo, los hechos ya forman parte de una investigación en la Justicia Federal. La causa, caratulada como defraudación (Expediente N° FLP 3431/2025), la tramita el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, Secretaría Penal N° 6.

Por su parte, la exfuncionaria cuenta con un plazo de 20 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración o de 30 días hábiles para interponer un recurso jerárquico en sede administrativa.