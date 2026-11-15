Lanús informó qué vecinos pueden regresar a sus viviendas tras la explosión en Remedios de Escalada

Tras la realización de las pericias por la explosión de gas en Remedios de Escalada, una parte de los vecinos pudo volver a sus viviendas desde ayer. Sin embargo, quienes viven en la zona de Iberlucea y Dr. Melo todavía no están habilitados para regresar.

Tras la realización de las pericias por la explosión de gas en Remedios de Escalada, una parte de los vecinos pudo volver a sus viviendas desde ayer. Sin embargo, quienes viven en la zona de Iberlucea y Dr. Melo todavía no están habilitados para regresar.

A través de un comunicado, el Municipio de Lanús informó que se habilitó el regreso paulatino de los vecinos que se encuentran fuera del perímetro de seguridad establecido tras la explosión de gas ocurrida en Remedios de Escalada. La medida comenzó a regir luego de que se realizaran las pericias correspondientes.

Según el esquema difundido por el Gobierno local, continúa restringido el acceso en Beltrán, desde el 67 hasta el 114, e Iberlucea, desde el 4486 hasta el 4521. Por este motivo, los frentistas de la zona de Iberlucea y Dr. Melo todavía no pueden regresar a sus viviendas.

Además, el Municipio indicó que quienes necesiten solicitar la reconexión del suministro de gas deberán encontrarse en sus domicilios y comunicarse al 0800-999-1050. Mientras tanto, las restricciones se mantienen en el sector delimitado hasta que se habilite el regreso de los vecinos afectados.