El 68% de los hogares argentinos no llega al día 20 con sus ingresos, según un informe

Una encuesta privada contradice los cuestionamientos de Javier Milei sobre las dificultades económicas de las familias. Además, el relevamiento reveló que el 59,4% de los consultados se endeudó en los últimos seis meses para afrontar gastos básicos.

Una encuesta privada contradice los cuestionamientos de Javier Milei sobre las dificultades económicas de las familias. Además, el relevamiento reveló que el 59,4% de los consultados se endeudó en los últimos seis meses para afrontar gastos básicos.

El 67,7% de los hogares argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos, según un informe del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora. El relevamiento expone las dificultades económicas que atraviesan las familias y señala que dos de cada tres hogares se quedan sin dinero diez días antes de finalizar el mes.

De acuerdo con el estudio, el 14,9% de los encuestados agota sus ingresos antes del día 10, mientras que el 35,3% no supera el día 15. En contrapartida, solamente el 31,1% logra llegar a fin de mes y apenas el 7,5% tiene capacidad de ahorro. Los resultados vuelven a poner en discusión las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había cuestionado que los argentinos se quedaran sin dinero antes de terminar el mes.

La situación es todavía más compleja entre los sectores de menores ingresos: el 82,4% de la clase baja no supera el día 20 y el 43,8% se queda sin dinero antes del día 15. En la clase media, el porcentaje de hogares que no llega al día 20 aumentó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Entre los menores de 40 años, el 75% tampoco logra superar esa fecha con sus ingresos.

Otro dato preocupante es el endeudamiento: el 59,4% de los consultados tomó algún crédito o contrajo una deuda durante los últimos seis meses. De ese grupo, el 57,7% lo hizo para cubrir alimentos y gastos de salud, mientras que el 18,3% necesitó financiamiento para pagar tarifas y servicios. Además, el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación y el 69,6% cree que los datos del INDEC no reflejan adecuadamente los aumentos de precios que percibe en su vida cotidiana.

Fuente: Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, publicado por Noticias Argentinas el 15 de noviembre de 2026. Agencia Noticias Argentinas