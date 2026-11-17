El vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó los indicadores que reflejan una retracción de las ventas y sostuvo que el crecimiento del comercio electrónico explica parte de las diferencias. Además, defendió la política previsional de Javier Milei y afirmó que los haberes mejoraron en pesos, dólares y frente a la inflación.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó los indicadores que reflejan una retracción de las ventas y sostuvo que el crecimiento del comercio electrónico explica parte de las diferencias. Además, defendió la política previsional de Javier Milei y afirmó que los haberes mejoraron en pesos, dólares y frente a la inflación.

El Gobierno nacional negó que exista una caída generalizada del consumo en Argentina y defendió la situación económica de los jubilados. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó las mediciones que muestran una retracción de las ventas y aseguró que los hábitos de compra cambiaron por el avance de las nuevas tecnologías.

Según explicó el funcionario, una parte de las compras que anteriormente se realizaban en comercios físicos ahora se concreta a través de internet. En ese sentido, sostuvo que algunos establecimientos venden menos no necesariamente porque haya disminuido el consumo, sino porque las operaciones se trasladaron a los canales digitales. Además, afirmó que el crecimiento de las compras online compensa la reducción registrada en otros segmentos y que, en el agregado, el Gobierno no observa una caída del consumo.

Ravier defendió los ingresos de los jubilados

Otro de los ejes de la conferencia estuvo centrado en los haberes previsionales. Ravier aseguró que los ingresos de los jubilados mejoraron durante los últimos tres años, tanto en pesos como en dólares y en relación con la inflación. En ese marco, afirmó que los adultos mayores se encuentran en una situación económica mejor que cuando Milei asumió la presidencia en 2023.

De todos modos, el vocero reconoció que los ingresos todavía están por debajo de las expectativas del oficialismo y admitió que los jubilados no cobran lo que el Gobierno considera deseable. Finalmente, defendió el rumbo económico de la gestión y vinculó la mejora con la desaceleración inflacionaria. Sostuvo que el país atraviesa un proceso de ordenamiento macroeconómico y destacó que ya no registra niveles de inflación superiores al 200% anual, como los que, según señaló, deterioraban los ingresos previsionales.