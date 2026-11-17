Comienza hoy la pericia de ADN para identificar a la víctima fatal de la explosión en Remedios de Escalada.

Comienza hoy la pericia de ADN para identificar a la víctima fatal de la explosión en Remedios de Escalada.

La Justicia remitió las muestras correspondientes al cuerpo hallado el pasado viernes, tras la explosión seguida del dantesco incendio en Remedios de Escalada, para su identificación. Confirmó la demolición parcial y controlada y la reducción del perímetro de seguridad en la zona.

En sintonía con lo informado por el Municipio de Lanús, en las últimas horas se concretó una reunión entre la Fiscalía que interviene en la causa, a cargo de Yanina Estevez, representantes de Metrogas, Edesur, el Ente Regulador, Defensa Civil, Bomberos del Municipio de Lanús y Bomberos de la Provincia.

“Se resolvió reducir el perímetro de seguridad, que pasó de 150 a 50 metros, manteniéndose este último sector bajo resguardo. La medida tiene como objetivo permitir que los vecinos puedan regresar paulatinamente a sus hogares y avanzar con el restablecimiento de los servicios”, precisaron a InfoRegion.

En ese sentido, se informó que el suministro de servicios comenzó a habilitarse en algunas zonas, en las que Bomberos consideró que “las tareas periciales ya se encuentran concluidas”. Asimismo, se autorizaron tareas de demolición “únicamente en determinados sectores, de manera parcial, y no en la totalidad del área afectada”.

Por otra parte, se informó que este martes se dará inicio a la pericia de ADN sobre las muestras correspondientes al cuerpo hallado, con el objeto de establecer su identidad. “Dichas muestras fueron remitidas ayer al laboratorio de Junín”, precisaron desde los Tribunales de Avellaneda-Lanús.

“En cuanto a los resultados, no es posible establecer un plazo preciso para su obtención, dado que se trata de un procedimiento técnico que requiere un tiempo de procesamiento y análisis”, advirtieron.