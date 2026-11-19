Una cámara de seguridad instalada en una esquina de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, registró numerosos accidentes de tránsito que dejaron en evidencia el peligro que representa cruzar por esa intersección. Las imágenes muestran choques entre autos, motos y otros vehículos cuyos conductores atraviesan el lugar sin reducir la velocidad ni respetar las prioridades de paso.

El problema se concentra en el cruce de las calles Carriego y Capitán Sarmiento, ambas de doble mano, donde no hay semáforos, reductores de velocidad ni señalización que advierta sobre el riesgo. Al tratarse de calles de igual jerarquía, rige la prioridad de paso para los vehículos que circulan por la derecha, una norma que, según denuncian los vecinos, suele ser ignorada.

En declaraciones periodísticas una comerciante de la zona aseguró que los accidentes se producen a cualquier hora. Recordó que en septiembre presenció dos choques con apenas un día de diferencia, mientras que otra vecina señaló que durante los fines de semana la situación empeora, especialmente por la circulación de motocicletas.

Reclamos sin respuesta y temor por los peatones

Los habitantes del barrio sostienen que el problema se agravó hace aproximadamente tres años, después de que se asfaltara la calle. Desde entonces, aseguran, los vehículos circulan a mayor velocidad y los accidentes se multiplicaron.

Una vecina contó que presentó un reclamo ante el Municipio de Lomas de Zamora para solicitar la instalación de reductores de velocidad, pero que le respondieron que no correspondía colocar esos dispositivos porque no había una escuela en las inmediaciones.

Sin embargo, los vecinos advierten que numerosos chicos utilizan esas calles para trasladarse a escuelas y jardines de infantes. Una mujer relató que teme cruzar con sus hijas porque, en algunos accidentes, los vehículos terminaron sobre la vereda.

La reiteración de los choques llevó a un vecino a instalar cámaras de seguridad que, con el paso del tiempo, acumularon numerosas grabaciones de los siniestros. Ese material es utilizado por los habitantes del barrio para respaldar sus pedidos de intervención municipal.

Entre las medidas solicitadas figuran la instalación de reductores de velocidad y señalización que obligue a los automovilistas a disminuir la marcha antes de llegar al cruce.

De todos modos, los vecinos reconocen que las obras deben ir acompañadas de una mayor responsabilidad de quienes conducen. Advierten sobre el uso del celular al volante y cuestionan a los motociclistas que hacen sonar la bocina para anunciar su paso en lugar de frenar.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades municipales lomenses, quienes viven y trabajan en la zona temen que la sucesión de accidentes termine provocando una tragedia.