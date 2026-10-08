Lomas de Zamora: Cayeron dos delincuentes especializados en desvalijar casas de jubilados

Efectivos policiales detuvieron en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, a dos hombres de 49 y 42 años acusados de integrar una banda dedicada a ingresar por la fuerza a viviendas de adultos mayores para desvalijarlos. Si bien los sospechosos residían en la zona sur, concretaban sus robos en el noroeste del Gran Buenos Aires.

Las capturas se lograron luego de tres allanamientos coordinados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y la D.D.I. Los operativos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Neuquén al 400, Euskadi al 1800 y Benjamín Franklin al 2400. Durante los procedimientos se secuestró un teléfono celular clave para la investigación.

El expediente se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 1° de julio. En esa ocasión, los ladrones intentaron entrar armados a la casa de una jubilada de 74 años. Al notar la presencia de los delincuentes, la víctima comenzó a gritar desesperadamente, lo que obligó a los intrusos a abortar el asalto y darse a la fuga a bordo de una camioneta Ford EcoSport con patente finalizada en 878.

La causa, caratulada preventivamente como “Robo agravado con escalamiento y robo agravado con efracción”, es llevada adelante por la fiscal Alejandra Burgues, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N° 22, bajo las garantías del juez Alberto Ramón Brizuela (Juzgado N° 4).