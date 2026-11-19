El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella volvió a bajar después de dos meses consecutivos de subas. En el GBA, la caída fue del 7,55%, mientras que el indicador acumula un retroceso interanual cercano al 11%.

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella volvió a bajar después de dos meses consecutivos de subas. En el GBA, la caída fue del 7,55%, mientras que el indicador acumula un retroceso interanual cercano al 11%.

El Índice de Confianza del Consumidor cayó un 1,27% en noviembre respecto de octubre y volvió a terreno negativo luego de dos meses consecutivos de aumentos. Además, el indicador se ubicó casi un 11% por debajo del registro del mismo mes de 2025, según el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

Uno de los datos más destacados del informe fue el comportamiento dispar entre las regiones del país. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una mejora del 9,40% y el Interior avanzó un 3,31%, el Gran Buenos Aires sufrió una caída del 7,55%. Así, el GBA quedó con el índice más bajo, con 36,51 puntos, frente a los 47,52 del Interior.

En cuanto a los componentes de la medición, la percepción sobre la situación macroeconómica mejoró un 3%. Sin embargo, la situación personal registró una caída del 5,38% y la evaluación sobre bienes durables e inmuebles retrocedió un 2,08%. Por otra parte, las expectativas futuras disminuyeron un 0,08% y las condiciones presentes bajaron un 2,90%.

El relevamiento también mostró diferencias según los ingresos de los hogares: la confianza aumentó un 2,42% entre los sectores de menores recursos, mientras que cayó un 2,98% en los de ingresos más altos. En perspectiva histórica, el índice acumula una baja del 13,49% desde su máximo durante la actual gestión, registrado en enero de 2025, cuando alcanzó los 47,38 puntos.