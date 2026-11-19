La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar la iniciativa que busca establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones para el sector. También forman parte del temario la Ley de Tierras, el tratado internacional de patentes y el cabotaje marítimo y fluvial.

La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar la iniciativa que busca establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones para el sector. También forman parte del temario la Ley de Tierras, el tratado internacional de patentes y el cabotaje marítimo y fluvial.

El Senado de la Nación sesionará este jueves 19 de noviembre con una extensa agenda legislativa que tendrá como uno de sus principales ejes el tratamiento de la nueva Ley de Discapacidad. La convocatoria está prevista para las 11, luego del acuerdo alcanzado en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya cuenta con media sanción de Diputados y busca reemplazar el régimen de emergencia vigente, cuya duración finaliza en diciembre. Entre sus principales puntos contempla la continuidad de las prestaciones y pensiones no contributivas, la posibilidad de compatibilizar el beneficio con un empleo formal o el monotributo, con un límite de ingresos de dos salarios mínimos, y mecanismos de financiamiento, actualización de aranceles y auditorías.

Además, el temario incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de la Ley de Tierras, derogada mediante el DNU 70/2023. También se debatirá la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), iniciativas vinculadas con la apertura del cabotaje marítimo y fluvial y la denominada Ley Joaquín, que propone medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

La sesión también contempla la designación de representantes para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el tratamiento de otros proyectos y acuerdos internacionales. Se trata de una de las primeras reuniones previstas para las últimas semanas del período ordinario, que continuará el 25 de noviembre con la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el 26 con el debate de la reforma política.