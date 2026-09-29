Médicos del PAMI anunciaron un paro: el Gobierno trata de frenarlo

Profesionales de la salud reclaman un aumento en los pagos del sistema capitado del PAMI y convocaron a un paro de 72 horas. El Gobierno convocó a una reunión.

Profesionales de la salud reclaman un aumento en los pagos del sistema capitado del PAMI y convocaron a un paro de 72 horas. El Gobierno convocó a una reunión.

Médicos de cabecera y odontólogos del PAMI anunciaron un paro de 72 horas, a partir del miércoles, para reclamar un aumento en los pagos del sistema capitado. Hoy, un médico cobra $270 por mes y por paciente. Pretenden elevar la suma a $1.000.

“No podemos seguir sosteniendo esto”, advirtió Fernanda Scoccia, quien reclamó “empezar a recomponer este disparate”, y precisó que un odontólogo cobra $374 por mes y por paciente, mientras que en el caso de los médicos de cabecera el monto baja a $270.

La profesional precisó que este martes, a las 15, se realizará un encuentro con Carlos Zamparolo, quien hoy maneja el PAMI. “Un acuerdo satisfactoria sería por lo menos llega a un valor de 1000 pesos”, planteó, y consideró que es “un valor algo arrimado a la realidad”.