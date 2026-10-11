PAMI: médicos y odontólogos realizarán un paro nacional de 96 horas

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), busca una recomposición de los valores que reciben por cada jubilado o pensionado a su cargo.

El principal reclamo apunta a la actualización de las cápitas, el monto que la obra social abona a los profesionales por cada afiliado asignado. Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 por paciente, mientras que los odontólogos cobran alrededor de $374. La asociación reclama elevar esos valores a $4.500 y $3.000, respectivamente.

Según denunciaron los profesionales, el conflicto se profundizó a partir de abril, cuando sus ingresos sufrieron una reducción. Además, cuestionaron la falta de respuestas oficiales y advirtieron sobre las dificultades económicas para sostener las prestaciones y garantizar la atención de los adultos mayores.

Durante las cuatro jornadas de paro, la atención médica quedará restringida a las urgencias, mientras que los turnos programados serán suspendidos. La medida afectará a los afiliados del PAMI en todo el país, que deberán consultar con sus prestadores para conocer cómo se reorganizará la atención una vez finalizada la protesta.