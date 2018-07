Crearán un registro de cartoneros en Lomas

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó en una extensa sesión ordinaria la creación de una mesa local de gestión sustentable para el registro de cartoneros. El expediente generó divisiones en el bloque Cambiemos.

También se le dio aval a un pedido de informe al gobierno provincial impulsado por el oficialismo por el supuesto recorte en el presupuesto del hospital El Cruce de Florencio Varela y un repudio por los despidos en la agencia estatal Télam. Además, fue enviado al archivo un proyecto de Cambiemos para adherir al denominado “pacto fiscal”.

Registro

La creación de la mesa local de gestión sustentable fue un proyecto de último momento impulsado por el oficialismo y generó diferencias dentro del bloque Cambiemos.

En el debate, la concejal del PJ-Unidad Ciudadana Daniela Vilar fue quien pidió la aprobación del proyecto por “la crítica situación social y económica del país”. “Habrá muchos más trabajadores en la economía informal y por eso es necesario que se establezca el registro”, reclamó.

Las diferencias en el macrismo surgieron porque el presidente del bloque, Diego Cordera, pidió el giro a comisión por uno de los artículos del expediente relacionado con el registro. “Creemos que puede ser mejorado”, indicó.

“Este expediente entró a último momento. No nos oponemos, el tema es que habla de un diagnóstico que no conocemos. Tengo muchas dudas sobre el registro”, adhirió Gustavo Ganchegui.

No obstante, desde ese mismo bloque José Coba, Silvia Sierra, Graciela Andrada y Sandra Ferreyra manifestaron su apoyo a la iniciativa por la necesidad de los trabajadores.

“Cambiemos es amplio y podemos pensar distinto”, sostuvo Sierra, mientras que Juan Manuel Castagnini confirmó el acompañamiento del Frente Renovador por lo que la iniciativa fue avalada por amplia mayoría. Además, no fueron aceptadas las abstenciones de Cordera, Ganchegui y Jorge Villalba, también de Cambiemos.

Pedido de informe

En la sesión también fue convalidado un pedido de informe del oficialismo al gobierno provincial por el supuesto recorte en el presupuesto del Hospital El Cruce de Florencio Varela.

“Hay situaciones que no han quedado claras. Es un hospital interzonal y si es recortado parte de su presupuesto nos veríamos en problemas”, advirtió la titular del bloque oficialista, Ana Tranfo.

Villalba, por su parte, se manifestó “coincidente en cuanto a la excelente del hospital El Cruce” y recalcó que autoridades nacionales garantizaron el presupuesto para el centro de salud. “Por eso no vamos a acompañar el proyecto”, añadió.

Desde el massismo, Ramiro Trezza acompañó el proyecto. “Estamos preocupados y la información no daña. Esperemos, no obstante, que sea cierto que no haya tal recorte”, reclamó.

Despidos

La bancada del PJ-Unidad Ciudadana también presentó un proyecto de repudio dirigido al Gobierno nacional por los despidos en la agencia estatal Télam. “Han sido manoseados los trabajadores. Son rehenes de una persecución laboral e ideológica”, criticó la concejal del PJ-UC Fabiana Alfaya.

En tanto, el macrista Ganchegui confirmó que su bloque rechazaría la iniciativa, mientras que Trezza manifestó su apoyo “a los compañeros de Télam”.

Pacto fiscal

Por último, fue pasado al archivo la adhesión a ley 14.984 sobre Régimen Provincial Responsabilidad Presupuestaria y Fiscal Municipal, también conocido como “pacto fiscal”.

El expediente contaba con dos dictámenes de la Comisión de Interpretación y Reglamento: el de mayoría impulsado por el oficialismo para girar la iniciativa al archivo y el de minoría promovido por Cambiemos para adherir a la normativa provincial.

Primó la postura del oficialismo no sin discusión previa. “Esto entra en la discusión sobre la autonomía municipal y además la ley no está reglamentada con lo cual no veo el apuro de aprobarlo o no. No obstante, nos gustaría escuchar la posición del Ejecutivo”, sostuvo Castagnini quien pidió el giro al Ejecutivo. “Vamos a mantener el dictamen firmado en nuestro bloque”, recalcó Tranfo.