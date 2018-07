ARA San Juan: “Seguiremos hasta saber la verdad”

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA-San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, mantienen el acampe en Plaza de Mayo en reclamo de respuestas, mientras el gobierno nacional anunció que contratarán una nueva empresa de búsqueda para que continúe con los rastrillajes marítimos.

En diálogo con Info Región, el Suboficial Primero general de Comunicaciones y veterano de la Guerra de Malvinas Oscar Vallejos, padre de Celso, uno de los 44 tripulantes del submarino, se refirió a esta situación y enfatizó que seguirán luchando “hasta que se sepa toda la verdad”.

“El Gobierno quiere que pase los días y que todos se olviden de esto, pero no lo vamos a permitir. Vamos a seguir hasta el fondo. Queremos que encuentren el submarino y saber lo que pasó”, remarcó Vallejos, padre del joven que se desempeñaba como suboficial segundo y sonorista en el ARA-San Juan.

Hace casi ocho meses que los familiares no tienen noticias ni conocen detalles sobre las búsquedas realizadas. Por ese motivo, realizan en Plaza de Mayo un acampe a modo de protesta. “Mi señora y mi hija están ahí ahora, yo estoy en Mar del Plata con el resto de la familia”, contó.

Sin embargo, ante la noticia de que el gobierno nacional pondrá esfuerzos en retomar la búsqueda, las esperanzas se encienden. “Queremos encontrar el submarino y saber qué pasó. No sé si el Gobierno está escondiendo algo, porque si no, no entendemos tanto silencio. Es una incertidumbre total, ni siquiera sabemos si el submarino está donde dicen”, contó Vallejos.

Remarcó, además, que plantearán mediante abogados poder estar al tanto de esta búsqueda porque no quieren “que se oculte nada”, ni tampoco que toda la información “la tenga una o dos personas en secreto”.

La relación con Macri

El hombre se refirió, por último, a la relación con el presidente Mauricio Macri, cuestionado desde un primer momento por su falta de “gestos” con los familiares de los tripulantes. “Nunca nos respaldó. Estuvo con los familiares una vez… Es una falta de respeto. Uno no critica por criticar, porque la mayoría de nosotros lo votamos esperando un cambio, pero parece que todo fue para peor”, aseveró a este medio.

Aclaró, asimismo, que la culpa es “compartida”. “La responsabilidad es del gobierno nacional y de la cúpula de las Fuerzas Armadas que ya fue separada. Sin embargo, también son responsables los funcionarios del gobierno anterior que desmantelaron todo”, concluyó.