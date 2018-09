Absolvieron al acusado por el crimen del mecánico

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora absolvió a Julián Ignacio Robles por el crimen de Diego Litarowicz, el mecánico de Temperley baleado en diciembre de 2016, pero lo condenó por un intento de homicidio.

En el marco de una jornada signada por el poco movimiento en las calles, con motivo del paro de las CTA y la CGT, la Justicia decidió absolver a Julián Ignacio Robles por el delito de “homicidio calificado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa”.

De todos modos, fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión por ser “coautor penalmente responsable de homicidio en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por ser cometido en poblado y en banda y por su comisión con arma de fuego, concurriendo materialmente con portación ilegítima de arma de guerra y uso civil en calidad de autor”.

Si bien el joven fue llevado a juicio por el asesinato del mecánico de Temperley Diego Litarowicz, tanto la defensa como la familia del comerciante asesinado advirtieron que no había participado de este hecho, que tuvo lugar en diciembre de 2016.

Diego era mecánico y trabajaba junto a su padre en el taller ubicado en su vivienda, en La Calandria al 3000, cuando el día 12 de diciembre de 2016 tres delincuentes que bajaron de un auto lo sorprendieron en el momento en el que salía con su camioneta. Fue baleado y murió días de agonía.

Robles, en tanto, fue condenado por un hecho que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2016 en San José, partido de Lomas de Zamora, del que fue víctima Ricardo Morinigo. De hecho, la víctima fue uno de los testigos que declaró en el juicio. “Julián salió con un revólver y me tiró dos tiros en la moto. Ahí aceleré, pero otro que estaba junto a él me dio un cascotazo en la cabeza. Me caí y me levanté para correr y me siguió tirando. Al quinto disparo, siento un fuerte golpe en la espalda. Me había pegado un tiro”, recordó en una de las audiencias.

La fiscalía, a cargo de Walter Disteffano, había solicitado que se absuelva al acusado por el asesinato de Litarowicz, pero pidió que sea condenado por el ataque a Morinigo. El abogado defensor García Agnone había pedido su absolución, por los dos casos, pero planteó una condena de tres años y seis meses por “portación de arma de guerra y de arma de fuego civil”. Finalmente, el TOC lo condenó a ocho años y seis meses de prisión, en sintonía con el pedido de la fiscalía.